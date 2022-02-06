Віцепрезидент Європарламенту: "Північний потік-2" має бути включений до пакету санкцій проти Росії

"Європарламент завжди виступав за внесення "Північного потоку-2" у санкційний пакет".

У Європарламенті переконані, що газопровід "Північний потік-2" має бути включений до санкційного пакету проти Росії з метою примусу Кремля до миру та дотримання міжнародного права і договорів.

Про це в інтерв’ю австрійському суспільному мовнику ORF заявив перший віцепрезидент Європарламенту, член "Австрійської народної партії" Отмар Карас.

"Європейський парламент, який я представляю як новообраний віце-президент, завжди виступав за внесення "Північного потоку-2" у санкційний пакет", - заявив Карас.

Він додав, що у розпорядженні ЄС є "цілий набір інструментів", включаючи міжнародну платіжну систему SWIFT, заборони на в’їзд, санкції у фінансовому секторі, обмежувальні заходи проти російських компаній та олігархів.

На переконання Караса, політика Росії щодо України, а також щодо деяких європейських країн, спрямована на дестабілізацію та ослаблення об’єднаної Європи.

Напередодні міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що в разі нової агресії Росії проти України ФРН підтримає санкції проти газопроводу "Північний потік-2".

Нагадаємо, інформацію про те, що Німеччина не підтримує санкції проти "Північного потоку-2", поширювали західні ЗМІ. Також офіційно відомо, що Австрія підтримує швидкі та жорсткі санкції проти Росії в разі її нового вторгнення в Україну, але виступає проти обмежувальних заходів у газовому секторі, зокрема щодо "Північного потоку-2".

В Держдепі учора заявили, що в разі нового вторгнення Росії "Північний потік-2" не буде запущений. Сполучені Штати та Німеччина вживатимуть для цього заходів.