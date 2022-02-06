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У Швеції не виключають можливості вторгнення Росії

"Ми не можемо виключати, що Швеція може бути атакована".

У Швеції не виключають можливості вторгнення Росії
Тренування шведської армії у гавані Вісбю на острові Готланд,
Фото: EPA/UPG

Заступник директора шведського агентства "психологічного захисту" Магнус Хьорт вважає, що напад на Швецію з боку Росії не можна повністю виключати.

Про це повідомляє The Guardian.

Швеція минулого місяця вирішила відновити урядову установу часів холодної війни на тлі побоювань щодо російської агресії проти України. Метою відомства є боротьба з іноземною дезінформацією.

Заступник директора агентства Магнус Хьорт сказав, що небезпека дезінформації особливо посилилася напередодні запланованих на вересень загальних виборів у Швеції на тлі "погіршення безпекової ситуації в Європі".

Хоча Хьорт сказав, що безпосередньої загрози для Швеції немає, він попередив: "Ми не можемо виключати, що Швеція може бути атакована".

З 10 по 20 лютого в Білорусі проходитимуть спільні з Росією військові навчання "Союзна рішучість". Російські військові та техніка почали зʼїжджатися туди ще в січні. 

Територія навчань – південь Білорусі, тобто поблизу з українським кордоном, а також захід Білорусі – біля Польщі і Литви, які є членами НАТО. Кількість військових, які будуть задіяни, поки не відома. 

У Державному департамені США заявляли, що "Росія може мати намір розміщення військ у Білорусі під виглядом спільних навчань, щоб, можливо, атакувати Україну з півночі".

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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