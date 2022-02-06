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Білоруські військові стріляли на кордоні з Польщею

Такого роду провокації на кордоні БІлорусі та Польщі "стаються постійно".

Білоруські військові стріляли на кордоні з Польщею
Фото: EPA/UPG

Польські прикордонники повідомляють про постріли з сигнальної зброї з боку Білорусі. Інцидент стався у районі Кринки (Підляське воєводство).

Про це повідомляє польське агентство PAP.

"В Кринках видно і чутно постріли з сигнальних пістолетів", - сказала речниця польського Генштабу Анна Михальська. Вона додала, що цього разу боєприпаси не потрапили на польську територію.

"Такого роду провокації стаються постійно”, - додала вона.

Минулого вівторка в околицях прикордонної залоги у Біловіжі білоруські військові здійснили постріл з сигнальної зброї. Сигнальна ракета впала на польській території.

Нагадаємо, ситуація на кордоні між Білоруссю та Польщею загострилась на початку листопада. Сотні мігрантів отаборилися біля польського кордону, сподіваючись потрапити на територію ЄС, але їх туди не пустили.

Брюссель звинувачує Олександра Лукашенка у навмисному перенаправленні потоків мігрантів із кризових регіонів до Мінська, щоб потім контрабандою ввозити їх до ЄС для дестабілізації ситуації на Заході. Щоб зупинити мігрантів, країни ЄС, які сусідять з Білоруссю, звели на своїх східних кордонах огорожі з колючого дроту.

2 грудня 2021 року набули чинності нові санкції ЄС проти причетних до доставки мігрантів до Білорусі.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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