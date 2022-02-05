Білоруський диктатор Олександр Лукашенко вважає, що Україна не зможе протистояти військам Росії та Білорусі, оскільки "не буде кому проти нас воювати".

Про це Лукашенко заявив в інтерв'ю російському пропагандистові Володимиру Соловйову. Фрагменти розмови опублікувало держагентство "БелТа".

На думку Лукашенка, якщо така війна і почнеться, вона триватиме не більш як три-чотири дні.

"Ті, кого там показують із цими дерев'яними автоматами, як вони тренуються… То ми зараз вийдемо з тобою до сусідньої зали, знімемо на мобільний телефон це тренування і покажемо", – сказав Лукашенко.

Також білоруський правитель пообіцяв повернути Україну у "лоно слов'янства".

На його думку, країни Заходу розуміють, що війна із силами ОДКБ, "насамперед із Росією", безперспективна.

"Ми не говоримо про ядерну якусь та іншу зброю. Але нас краще не чіпати. Нас не чіпайте", – попередив він.

Відповідаючи на запитання, чи бачить Лукашенко перспективу великої війни в Європі, він сказав: "Ні, надто комфортно ми живемо. Комфорт – це дуже важливо. Коли людина починає думати, мізками ворушити: "Завтра війна, і треба в землянку сісти, як у нас у Білорусі було..."

З 10 по 20 лютого в Білорусі проходитимуть спільні з Росією військові навчання "Союзна рішучість". Російські військові та техніка почали зʼїжджатися туди ще в січні.

Росіяни з білорусами, за словами Олександра Лукашенка, будуть відпрацьовувати протистояння "силам Заходу і України".

Територія навчань – південь Білорусі, тобто поблизу з українським кордоном, а також захід Білорусі – біля Польщі і Литви, які є членами НАТО. Кількість військових, які будуть задіяни, поки не відома.

У Державному департамені США заявляли, що "Росія може мати намір розміщення військ у Білорусі під виглядом спільних навчань, щоб, можливо, атакувати Україну з півночі".

Наприкінці січня Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, назвав дві причини, через які, на його думку, може початися реальна війна з Україною та Заходом.

"То буде війна чи ні? Так, вона буде. Але тільки у двох випадках: якщо проти Білорусії буде скоєна пряма агресія; і другий момент, - якщо на нашого союзника Російську Федерацію скоять безпосередній напад, агресія буде вчинена проти території Російської Федерації", - сказав Лукашенко.

При цьому Лукашенко зазначив, що Білорусь "категорично не хоче і не сприймає війни". Але "якщо на нашу країну буде здійснена агресія, тут будуть сотні тисяч російських військ, які з сотнями тисяч білорусів відстоюватимуть цю священну землю", запевнив він.