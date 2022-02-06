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У Німеччині допускають спільні з ЄС поставки зброї Україні

При цьому ідея самостійних поставок зброї з боку Німеччини як і раніше відкидається.

У Німеччині допускають спільні з ЄС поставки зброї Україні
Фото: EPA/UPG

Німеччина не буде постачати зброю Україні самостійно, але могла б це робити разом з європейськими партнерами.

Про це в інтерв’ю газеті Bild заявив новий голова Християнсько-демократичного союзу Німеччини Фрідріх Мерц.

"Про поставки зброї лише з Німеччини не може бути й мови. Але спільна європейська поставка оборонної зброї Україні, на мій погляд, була б можливою", - сказав Мерц.

Раніше міністр оборони ФРН Крістін Ламбрехт підтвердила, що Німеччина не постачатиме зброю українським військовим.

Взаємодія України та Німеччини на тлі стягнення Росією військ до України має певні складнощі, зокрема через те, що ФРН заборонила передачу Україні озброєння. Натомість країна пообіцяла надіслати шоломи для військових та мобільний шпиталь. 

Водночас 5 лютого восьма партія військової допомоги Сполучених Штатів Америки прибула в Україну. З 22 січня американська сторона направила в Україну вже понад 650 тонн оборонного озброєння.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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