Резніков: відмова Німеччини надати Україні зброю навряд чи буде доброю для майбутнього ЄС

Це не те європейське лідерство, якого очікують від великої західної країни.

Відмова Німеччини надати Україні зброю навряд чи буде доброю для майбутнього Європейського Союзу.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив в інтерв’ю для французької газети Le Figaro

“Так, і я не дуже розумію справжні причини цього, адже нова коаліція не має бути значно менш пов’язана з Володимиром Путіним, на відміну від попереднього уряду. Чи це просто політичний прагматизм? Я не впевнений, що це добре для майбутнього Європейського Союзу”, – сказав міністр.

За його словами, це не те європейське лідерство, якого очікують від великої західної країни.

“Але я сподіваюся, що німці змінять свою позицію. Адже ми просимо зброю, щоб захистити нашу країну! До речі, я перевірив свою поштову скриньку, а подарунка з Франції ще не отримав… Чи не могли б ви переказати вашому міністру оборони, що ми відкриті до всіх можливих пропозицій!”, – додав Резніков.

Він нагадав, що Україна отримала протитанкову зброю від Лондона, ракети Javelin із США та різну техніку з Чехії, Канади, Данії. “Це безумовно підвищує наші потужності для стримування агресора, адже ціна агресії для РФ буде зависока, а отже це змушує росіян поки залишитися у себе і не перетинати кордон”, – сказав він.

На думку Резнікова, підтримка багатьох країн, зокрема членів НАТО, стала справжнім випробуванням єдності Альянсу.

“Я думаю, що ми вступаємо в новий період міжнародних відносин у Європі. Європейці починають розуміти, що Україна розташована на їхньому східному фланзі, і що російська загроза стосується також Польщі, Фінляндії, Болгарії, Румунії, країн Балтії... Під час свого наступного саміту НАТО в Мадриді Альянс має прийняти нову стратегічну концепцію. Сподіваюся, що з цієї нагоди справи України та Грузії будуть прогресувати”, – сказав очільник Міноборони.

Нагадаємо, раніше Резніков наголосив, що позиція Німеччини щодо поставок озброєння Україні де-факто заохочує агресора.

21 січня Німеччина відхилила запит Естонії на надання Україні летальної зброї, яка має німецьке походження. Сама Німеччина і заявляла, що не постачатиме Україні озброєння. На думку урядовців, надання зброї Україні може лише посилити напруження та зробити переговори з Москвою ще важчими, ніж вони вже є нині. Позиція щодо непостачання зброї до кризових регіонів також закріплена у коаліційній угоді чинного уряду.

Водночас Німеччина надає Україні іншу допомогу. Наприклад, в Україну передадуть мобільний польовий госпіталь вартістю понад 5 млн євро. У Німеччині також лікуються важкопоранені українські військові.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українці десятиліттями памʼятатимуть про відмову Німеччини поставити зброю.

27 січня Бундестаг провів слухання на прохання української сторони. Вони стосувалися запобігання російської загрози. Депутати підтвердили, що готові до санкцій проти "Північного потоку-2" в разі вторгнення в Україну, однак постачати озброєння Україні Німеччина не збирається і далі.

Раніше міністр оборони Латвії назвав "ганебною" позицію Німеччини, яка перешкоджає постачанню зброї Україні.