У Держдепі виключили початок роботи "Північного потоку-2" в разі вторгнення РФ в Україну

Які заходи вживатимуть США та ФРН, представник Держдепу не уточнив.

Якщо Росія вторгнеться в Україну, "Північний потік-2" не буде запущений. Сполучені Штати та Німеччина вживатимуть для цього заходів.

Таке переконання висловив представник Держдепартаменту США Нед Прайс в ефірі Національного радіо. Проте деталі чиновник не повідомив, передає DW.

"Ми працюватимемо разом із Німеччиною, щоб вжити необхідні заходи, аби проєкт не просунувся далі", – зазначив Прайс.

Він наголосив, що газопровід наразі не працює.

"Для нас це важіль. Це важіль для Німеччини. Це важіль для трансатлантичного співтовариства, оскільки газ не надходить. Щоб було зрозуміло, це не важелі впливу для Володимира Путіна", – додав він.

Будівництво "Північного потоку-2" було закінчено на початку вересня 2021 року. Процес сертифікації "Північного потоку - 2" перебуває на паузі, тому що німецьке Федеральне мережеве агентство BNetzA чекає, поки підконтрольна "Газпрому" швейцарська Nord Stream 2 AG створить дочірню фірму в Німеччині. Ця нова компанія має стати оператором газопроводу.

Раніше США запровадили санкції щодо фірм, які беруть участь у спорудженні газогону "Північний потік-2".

Інформацію про те, що Німеччина не підтримує санкції проти "Північного потоку-2", поширювали західні ЗМІ. Також офіційно відомо, що Австрія підтримує швидкі та жорсткі санкції проти Росії в разі її нового вторгнення в Україну, але виступає проти обмежувальних заходів у газовому секторі, зокрема щодо "Північного потоку-2".