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США вивчають можливості підтримки економіки України

Європейські партнери та союзники Сполучених Штатів роблять те саме.

США вивчають можливості підтримки економіки України
Фото: EPA/UPG

США вивчають можливості підтримки української економіки, додатково до значної підтримки, яку США вже надають Україні.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на брифінгу у Державному департаменті США.

"Ми знаємо, що ця криза впливає на економіку та фінансову систему України. І так само, як ми зміцнюємо безпеку України, ми також вивчаємо можливості підтримки її економіки, додатково до значної підтримки, яку ми вже надаємо. Наші європейські партнери та союзники роблять те саме", - сказав Блінкен.

Він додав, що матиме можливість обговорити це питання з Конгресом пізніше у середу.

Нагадаємо, раніше Білий дім оприлюднив деякі деталі економічних наслідків для Росії у разі її подальшого вторгнення в Україну.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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