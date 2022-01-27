США вивчають можливості підтримки економіки України

США вивчають можливості підтримки української економіки, додатково до значної підтримки, яку США вже надають Україні.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на брифінгу у Державному департаменті США.

"Ми знаємо, що ця криза впливає на економіку та фінансову систему України. І так само, як ми зміцнюємо безпеку України, ми також вивчаємо можливості підтримки її економіки, додатково до значної підтримки, яку ми вже надаємо. Наші європейські партнери та союзники роблять те саме", - сказав Блінкен.

Він додав, що матиме можливість обговорити це питання з Конгресом пізніше у середу.

Нагадаємо, раніше Білий дім оприлюднив деякі деталі економічних наслідків для Росії у разі її подальшого вторгнення в Україну.