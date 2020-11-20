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На півдні Австралії оголосили локдаун через брехню співробітника піцерії медикам

Чоловік з ковідом приховав, що відпрацював кілька змін в одній з піцерій.

На півдні Австралії оголосили локдаун через брехню співробітника піцерії медикам
Фото: EPA/UPG

Штат Південна Австралія оголосив локдаун на шість днів через хворого на COVID-19 співробітника піцерії, який збрехав, що не працював під час зараження.

Про це повідомляє Reuters.

Урядовці стверджують, що локдауну можна було б уникнути, якби один з хворих не збрехав медикам. Чоловік приховав те, що відпрацював кілька змін в одній з піцерій в Аделаїді. Натомість, він повідомив, що лише замовляв там піцу.

Покарання чи штрафу винуватець інциденту не отримає, це не передбачене австралійським законодавством. Однак, прем'єр-міністр Південної Австралії повідомив, що "назвати його реакцію на інцидент просто "обуренням" було б сильним применшенням". Він наголосив, що у разі правдивих свідчень чоловіка можна було б вчасно встановити всіх контактних осіб, відправити їх на самоізоляцію та уникнути локдауну.

Зазначимо, що Південна Австралія є четвертим за величиною зі штатів та територій країни. У ньому мешкають більше 1,5 млн людей.

Нагадаємо, у серпні через спалах ковіду в австралійському штаті Вікторія ввели режим катастрофи.

1 листопада в країні вперше не зафіксували нових випадків коронавірусу.

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