​Шольц обговорить із Байденом позицію Німеччини щодо надання зброї Україні

"Протягом багатьох років німецький уряд мав чіткий курс, що ми не постачаємо озброєння в кризові зони".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц сьогодні зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що візит до США відбудеться на тлі критики Берліна за позицію щодо надання оборонного озброєння Україні.

Візит Шольца до Білого дому є для нього першим відтоді, коли він замінив на посаді канцлера Ангелу Меркель. Перед відльотом Шольц повторив, що Німеччина не надаватиме зброю Україні, але додав, що ФРН готова відправити війська до країн Балтії.

"Протягом багатьох років німецький уряд мав чіткий курс, що ми не постачаємо (озброєння, - ред.) в кризові зони, і що ми також не надаємо летальну зброю Україні", – сказав Шольц.

Нині Німеччина очолює операцію НАТО в Литві і має там близько 500 військових.

Раніеше радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що, попри відмову надати зброю, Німеччина є другим за обсягом донором для України після США. Салліван також повідомив, що Байден і Шольц обговорять ситуацію навколо газопроводу "Північний потік-2".

Після поїздки до Вашингтона Шольц має зустрітися з лідерами країн Балтії в Берліні наприкінці цього тижня, а пізніше цього місяця здійснить поїздку в Україну та Росію.

Нагадаємо, перед поїздкою в США Шольц застеріг Росію від вторгнення в Україну і пригрозив наслідками. За його словами, зустріч із Байденом має стати сигналом для Москви. Росія тим часом стягує війська до українських кордонів і при цьому заперечує плани вторгнення в Україну, але вимагає широких "гарантій безпеки", в тому числі - відмови у потенційному прийомі України до НАТО.

21 січня Німеччина відхилила запит Естонії на надання Україні летальної зброї, яка має німецьке походження. Сама Німеччина і заявляла, що не постачатиме Україні озброєння. На думку урядовців, надання зброї може лише посилити напруження та зробити переговори з Москвою ще важчими, ніж вони вже є нині. Позиція щодо непостачання зброї до кризових регіонів також закріплена у коаліційній угоді чинного уряду. Водночас Німеччина надає Україні іншу допомогу. Наприклад, в Україну передадуть мобільний польовий госпіталь вартістю понад 5 млн євро. У Німеччині також лікуються важкопоранені українські військові.

27 січня Бундестаг провів слухання на прохання української сторони. Вони стосувалися запобігання російської загрози. Депутати підтвердили, що готові до санкцій проти "Північного потоку-2" в разі вторгнення в Україну, однак постачати озброєння Україні Німеччина не збирається і далі.

Міністр оборони Латвії назвав "ганебною" позицію Німеччини, яка перешкоджає постачанню зброї Україні.

Зазначимо, що 5 лютого в Україну прибула восьма партія військової допомоги від США.