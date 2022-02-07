НАТО може посилити присутність у Балтії та Польщі, якщо РФ залишить війська в Білорусі

З 10 по 20 лютого в Білорусі відбуватимуться спільні з Росією військові навчання "Союзна рішучість".

НАТО розглядає можливість збільшення своєї військової присутності в країнах Балтії та Польщі, якщо Росія залишить свої війська в Білорусі після завершення запланованих військових навчань.

Про це у понеділок, 7 лютого, заявив голова військового комітету НАТО, нідерландський адмірал Роб Бауер, пише Reuters.

"Там, де ми маємо війська постійно, у різних країнах – дебати про це є результатом того, що відбувається зараз. Так, ми розглядаємо це. У майбутньому це може змінитися залежно від розвитку подій. Звісно, це дуже залежить від того, чи залишаться російські війська в Білорусі", – цитує Бауера агентство УНІАН.

Голова військового комітету НАТО також зазначив, що справжні наміри Росії щодо вторгнення в Україну наразі не відомі.

"Якщо ви подивитеся на нарощування військ, Росія дійсно може мати достатньо сил для серйозного вторгнення... до кінця цього місяця. Чи зроблять вони це, мають вони справжні наміри чи ні, ми не знаємо", – сказав Бауер.

Він нагадав, що останні розгортання на кордоні з Білоруссю включали польові шпиталі та інші допоміжні підрозділи, необхідні для підтримки військового наступу.

"Якщо дійсно розглядається можливість вторгнення, насправді потрібно більше, ніж бойові сили. І це те, що ми також бачимо, дедалі більше збирається вздовж російсько-українського та українсько-білоруського кордонів. Це само по собі дуже тривожно", – сказав нідерландський адмірал.

Як відомо, з 10 по 20 лютого в Білорусі відбуватимуться спільні з Росією військові навчання "Союзна рішучість". Російські військові та техніка почали прибувати туди ще в січні.

Росіяни з білорусами, за словами Олександра Лукашенка, будуть відпрацьовувати протистояння "силам Заходу і України". Територія навчань – південь Білорусі, тобто поблизу з українським кордоном, а також захід Білорусі – біля Польщі і Литви, які є членами НАТО. Кількість військових, які будуть задіяні, наразі не відома.

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