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Росія може вторгнутися в Україну “будь-якого дня”, – радник Байдена

Конфлікт матиме “величезну людську ціну”.

Росія може вторгнутися в Україну “будь-якого дня”, – радник Байдена
Президент США Джо Байден и главный советник по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан
Фото: seacoastonline.com

Росія може вторгнутися в Україну “будь-якого дня”, розпочавши конфлікт, який матиме “величезну людську ціну”.

Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, пише apnews.com.

Радник президента США Джо Байдена зробив заяву наступного дня після того, як американські чиновники підтвердили, що Росія зібрала щонайменше 70% військової потужності, необхідної для вторгнення в Україну.

“Якщо почнеться війна, це матиме величезну людську ціну для України, але ми віримо, що, виходячи з наших приготувань і нашої відповіді, це матиме стратегічну ціну і для Росії", – сказав Салліван.

Раніше низка ЗМІ також повідомила, що Росія близька до завершення підготовки до потенційного вторгнення. Зокрема, йдеться, що війна може призвести до загибелі або поранення 50 тисяч мирних жителів.

Американські чиновники, на умовах анонімності, заявили, що згідно з розрахунками, Путін має намір почати вторгнення в найближчі тижні, хоча розміри та масштаби неточні. Вони підкреслили, що дипломатичне рішення залишається можливим.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трас вважає, що запевнення Росії у тому, що вона не має планів вторгнення в Україну, є “хибними”.

Зі свого боку міністр оборони Олексій Резніков заявив, що ймовірність значної ескалації станом на сьогодні продовжує оцінюватись як низька.

З 10 по 20 лютого в Білорусі проходитимуть спільні з Росією військові навчання "Союзна рішучість". Російські військові та техніка почали зʼїжджатися туди ще в січні.

Росіяни з білорусами, за словами Олександра Лукашенка, будуть відпрацьовувати протистояння "силам Заходу і України". Територія навчань – південь Білорусі, тобто поблизу з українським кордоном, а також захід Білорусі – біля Польщі і Литви, які є членами НАТО. Кількість військових, які будуть задіяни, поки не відома. 

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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