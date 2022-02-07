​Лукашенко в інтерв'ю Соловйову назвав Путіна другом, а Зеленського обізвав "безголовим"

Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, дав інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову, у якому говорив переважно про Україну.

Фрагменти розмови опублікувало держагентство БЕЛТА.

Лукашенко заявив, що торговельно-економічна співпраця з Україною продовжується, "завдяки" російському президенту Володимиру Путіну.

"На прохання вашого президента та мого друга (Путіна, - ред.), щоб ви знали", - сказав він, відповідаючи на питання пропагандиста.

"Я ж не журналіст. Я ж президент. І взагалі я людина така: воювати - так воювати, якщо це потрібно; працювати - так працювати в різних режимах. Тому ви не думайте, що я дивитимуся крізь пальці на все те, що вони створили... Білорусь загалом до них добре ставилася. Ми з ними наторгували минулого року, уявляєте скільки - це другий партнер у торгівлі за минулий рік, майже $7 млрд", - зазначив Лукашенко.

"І в основному це наші поставки туди, продовольство. Колись Україна всіх нас годувала в Радянському Союзі. Зараз ми постачаємо, Росія поставляє, зокрема перероблені продукти, і так далі, не називаю фірми", - додав він.

Лукашенко також наголосив, що Білорусь має намір продовжувати співпрацю з Україною, адже це - "допомога звичайним людям, українцям".

"Наприклад, як у випадку з недавніми постачанням додаткових обсягів електроенергії. Якби ми їм не поставили електроенергію, впала б вся система", - зауважив він.

При цьому Лукашенко розкритикував українську владу, і навіть вдався до образ.

"І навіть Зеленський (президент Володимир Зеленський, - ред.), вибач мені, перший раз скажу, - безголовий. Хоча я не очікував, що він так поводитиметься. Він уже почав кричати: ні-ні, війни не буде, війни немає і так далі... Вони вже його зараз у "стійло" намагаються загнати, щоб він казав, що війна буде, ми нападемо та інше", - сказав він.

Соловйов у зв'язку з цим запитав: "А якщо вони почнуть війну проти Донбасу, як поведеться білоруська армія?".

"Так само, як російська", - відповів Лукашенко.

Нагадаємо, помічниця держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід заявила, що на Білорусь чекають санкції, аналогічні російським, якщо вона приєднається до вторгнення РФ в Україну.

Раніше, на тлі нарощення Росією військового контингенту біля кордонів України, Лукашенко, заявляв, що це Україна продовжує нарощувати сили, зосереджуючи підрозділи національної гвардії з "націоналістів-радикалів". За його словами, це - ще "похлєщє", ніж натовські військовослужбовці. Він також заявив, що Білорусь і Росія "ломануть так, що мало не здасться".

Він також заявив, що війна з Україною триватиме "максимум 3-4 дні".