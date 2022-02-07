ДБР прийшло з обшуками до міськради Кривого Рогу

Державне бюро розслідувань вранці 7 лютого влаштувало обшуки в міській раді Кривого Рогу та її виконавчому комітеті.

Кримінальне провадження стосується службової недаблості посадовців, що призвела до втрати бюджетом майже 700 млн гривень. За даними слідчих, станом на квітень 2021 між міськрадою та одним із градоутворювальних підприємств було укладено 82 угоди оренди земельних ділянок, при цьому вартість плати було занижено в інтересах бізнесу, повідомили в пресслужбі ДБР.

Заниження вартості орендної плати, як вважає слідство, відбулося через неналежне виконання посадових обовʼязків працівниками міськради.

Фото: ДБР Обшуки в міській раді Кривого Рогу

"Як наслідок, підприємство не сплатило до бюджету майже 700 мільйонів грн. Наразі слідчі ДБР вилучають відповідні договори та іншу супровідну документацію. Попередня кваліфікація: службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років", – зазначили в бюро.

Фото: ДБР Обшуки в Криворізькій міськраді 7 лютого

Нагадаємо, що в листопаді Криворізьку міську раду обшукували в справі про розкрадання за період 2010-2020 років. У грудні її обшукували в провадженні про розкрадання під час ремонту доріг.

Мер Кривого Рогу Костянтин Павлов був знайдений мертвим у його будинку у серпні 2021. Спочатку поліція розглядала три версії загибелі: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю. Згодом версію навмисного вбивства або інсценування вбивства правоохоронці відкинули і повідомили, що розглядаються версії самогубства або доведення до нього.

18 жовтня у власній квартирі знайшли мертвим Андрія Павлова. Він був молодшим братом Костянтина Павлова. Судово-медична експертиза засвідчила, що він помер унаслідок отруєння алкоголем.

У листопаді мертвим знайшли двоюрідного брата Костянтина Павлова – Бориса Павлова.