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У столиці Канади оголосили надзвичайний стан через "ковідні" протести далекобійників

Мер міста наголосив, що дедалі гучніші демонстрації становлять "серйозну небезпеку та загрозу для безпеки мешканців".

Фото: EPA/UPG

Столиця Канади Оттава оголосила надзвичайний стан через масові протести проти COVID-обмежень.

Про це повідомляється на сайті міста.

"Мер Джим Уотсон оголосив у місті Оттаві надзвичайний стан через чинні протести", - йдеться в повідомленні.

Вотсон наголосив, що дедалі гучніші демонстрації становлять "серйозну небезпеку та загрозу для безпеки мешканців".

"Це також дає муніципальній владі більшу гнучкість для підтримання надання важливих послуг жителям та відкриває шлях до більш гнучкого процесу закупівель, що може знадобитися для придбання обладнання для невідкладних служб", - зазначається в повідомленні.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, 29 січня до канадської столиці прибули колони далекобійників. Рух назвали "Конвоєм Свободи". Люди виступають проти обов'язкової вакцинації для далекобійників, які перетинають кордон США та Канади. Пізніше вимоги протестувальників зросли від скасування обов'язкової "прикордонної вакцинації" до припинення всіх вимог вакцинуватися по всій країні.

Протягом останніх днів протестувальники паралізували центр Оттави. Вони заявили, що вантажівки поїдуть тільки після того, як федеральний уряд скасує обмеження.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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