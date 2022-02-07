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Байден і Макрон у телефонній розмові обговорили стримування російської агресії проти України

Президенти погодили, що їхні команди продовжать співпрацю з НАТО і країнами-партнерами, зокрема й Україною. 

Байден і Макрон у телефонній розмові обговорили стримування російської агресії проти України
Еммануель Макрон
Фото: ЕРА/UPG

Президент США Джо Байден 6 лютого провів нову телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном

Лідери країн обговорили дипломатичні та стримувальні зусилля у відповідь на продовження Росією нарощування військових сил на українських кордонах. Про це йдеться у повідомленні за результатами бесіди президентів на сайті Білого дому

Байден і Макрон також підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України і погодили, що їхні команди продовжать співпрацювати і консультуватися з НАТО та країнами-партнерами включно з Україною. 

Нагадаємо, цього тижня очікується зустріч президента Франції з українським та російським колегою. 7 лютого Макрона зустрічатимуть у Москві, а 8 лютого – у Києві.

За останній місяць Макрон і Путін уже тричі говорили телефоном. 3 лютого вони обговорили Україну та "гарантії безпеки" для РФ.

Перед розмовою з президентом Росії Макрон мав телефонні перемовини з президентом України. За їхніми результатами Володимир Зеленський повідомив, що йшлося про подальші спільні кроки для підтримки стійкості України, протидію безпековим викликам та активізації мирного процесу в межах "нормандського формату". 

Франція, як відомо, є однією зі сторін цього переговороного процесу щодо врегулювання війни на Донбасі, разом із Німеччиною, Україною та Росією. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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