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Президент Польщі запропонував провести зустріч Україна–НАТО на рівні глав держав

"Ми повинні показати, що не кидаємо їх напризволяще".

Президент Польщі запропонував провести зустріч Україна–НАТО на рівні глав держав
Анджей Дуда
Фото: EPA/UPG

Президент Польщі Анджей Дуда вважає за необхідне провести зустріч Україна–НАТО на рівні глав держав.

Про це Дуда заявив на спільному з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом брифінгу у Брюсселі.

"Нещодавно дорогою в Пекін говорив із президенткою Грузії, обговорювали безпекову ситуацію з її погляду. Вважаю, що ми маємо провести зустріч на рівні глав держав Грузія–НАТО і так само провести зустріч у форматі Україна–НАТО, щоб показати нашу солідарність з цими країнами. Вони завжди були надійними союзниками Альянсу. Ми повинні показати, що не кидаємо їх напризволяще", – сказав президент Польщі.

Як відомо, саміти Україна–НАТО на високому рівні блокує Угорщина через невдоволення із дотриманням прав угорської меншини. Наприкінці січня глава МЗС Петер Сіярто заявив, що Угорщині важко підтримувати Київ через "утиски нацменшин". Якщо Україна не змінить свою політику, це дуже обмежить можливості угорського уряду надати будь-яку підтримку Києву у конфлікті з РФ.

19 січня президент Володимир Зеленський поговорив із Столтенбергом про можливу участь української делегації в червневому саміті НАТО. Генеральний секретар Альянсу запевнив главу української держави, що політика відкритих дверей стосовно України залишається незмінною.

28 січня український президент в інтерв’ю іноземним ЗМІ заявив, що Україна хоче конкретики щодо перспективи членства в НАТО.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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