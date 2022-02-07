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Очільники МЗС Австрії, Чехії та Словаччини перебувають у Станиці Луганській

Голова німецької дипломатії Анналена Бербок прибуде до Києва за кілька годин.

Очільники МЗС Австрії, Чехії та Словаччини перебувають у Станиці Луганській
Фото: ЕРА/UPG

Очільники міністерств закордонних справ Австрії, Чехії та Словаччини, які прибули сьогодні з візитом до України, зараз перебувають у Станиці Луганській.

Про це очільник українського МЗС Дмитро Кулеба повідомив сьогодні на брифінгу.

Міністр зазначив, що його колеги мають змогу на власні очі побачити наслідки російської агресії та зусилля України з її подолання. Завтра Кулеба проведе з ними переговори в Києві.

“За кілька годин до столиці прибуде моя німецька колега Анналена Бербок, яка завтра також відвідає Донбас”, – додав Кулеба.

Окрім того, завтра у Києві перебуватиме президент Франції Емманюель Макрон, з яким проведе переговори президент Володимир Зеленський. “Це буде перший візит французького лідера до України за 24 роки”, – зауважив очільник української дипломатії.

Разом з Макроном приїде французький колега Кулеби Жан-Ів Ле Дріан.

Окрім того, цього тижня голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук прийме спікера парламенту Естонії, а прем’єр-міністр Денис Шмигаль – голову уряду Литви.

“Нещодавно підтримку Україні висловила голова МЗС Австралії, а цього тижня планується телефонна розмова з моєю колегою з Нової Зеландії”, – підсумував голова МЗС.

Нагадаємо, сьогодні стартує візит міністрів закордонних справ Німеччини, Чехії, Австрії та Словаччини до України

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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