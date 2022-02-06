Порошенко закликав повернутися до ідеї миротворчої місії ООН на Донбасі

Ця ідея свого часу була зафіксована в коаліційній угоді німецького уряду.

Пʼятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в інтерв´ю для німецьких ЗМІ з RTL Media Group закликав повернутися до ідеї миротворчоі місії під егідою ООН на Донбасі.

Він нагадав, що ця ідея свого часу була зафіксована в коаліційній угоді німецького уряду, зазначили в пресслужбі "Євросолідарності".

"Потрібно розуміти, що після 2014 року ми не маємо втрачати ані години. Російські війська можуть бути однаково ефективними проти регіонів Польщі, Литви, Латвії, Фінляндії, Норвегії, навіть Боснії та Герцеговини – всюди. Тому що зараз ніхто не може відчувати себе у безпеці. І в цьому полягає різниця з 2014 роком", – заявив Петро Порошенко.

На його погляд, зараз вся Європа розуміє, що безпека України – це і їхнє завдання.

"Ми маємо діяти більш активно. Нам потрібна міжнародна конференція. Нам потрібні кращі інструменти для цих перемовин. Коли я був Президентом, ми скликали Раду Безпеки ООН кожного кварталу. В цій ситуації ми маємо демонструвати, що світ залучає всі інструменти для утримання ситуації стабільною. Особа, яка має відповідати – Путін. Тільки одна країна є агресором", – наголосив Петро Порошенко.

Він додав, що на окупованих територіях мають бути миротворці, "блакитні шоломи" миротворчої місії ООН під мандатом Радбезу".

"Хочу нагадати, що у попередній коаліційній угоді німецького уряду після виборів до Бундестагу у 2016 році миротворча місія ООН під мандатом Радбезу був центральним пунктом. Пригадую, пан Шольц доклав зусиль, щоб це було топпріоритетом".