З Путіним така жорстка була розмова, - Лукашенко про справу "вагнерівців"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову розповів подробиці затримання у Мінську у серпні 2020 року бойовиків російської ПВК Вагнера, частина з яких воювала на Донбасі проти ЗСУ.

Про це повідомляє БелТА.

Білоруський диктатор заявив, що після затримання бойовиків Мінськ передав усю інформацію ФСБ РФ.

"Щоб ви знали: коли ми затримали цих хлопців [бойовиків російської ПВК Вагнера - ред.], повністю матеріали ФСБ передали, з Путіним така жорстка була розмова. Тоді нам росіяни не сказали, що там якийсь кріт був. Це почали розслідувати. Я з Путіним тричі на цю тему розмовляв. Він каже: "Чекай, зараз ми розслідуємо, давайте разом з вами, і ми побачимо, звідки ноги ростуть". І це вже через тиждень чи кілька днів з'ясувалося [що це була спецоперація ГУР та СБУ - ред.]", - розповів Лукашенко.

При цьому на уточнювальне питання про те, чи був він ображений на Росію, коли в Мінську вважали, що «вагнерівців» надіслали за десять днів до президентських виборів для дестабілізації ситуації в країні, Лукашенко дав ствердну відповідь.

"Дуже", - сказав білоруський диктатор.

Він розповів, що тричі зідзвонювався з Путіним із цього приводу

"Прийде час, скажу, як було все. І не просто сказав [Путін у відповідь на дзвінок Лукашенка - ред.]", - сказав Лукашенко.

При цьому, за його словами, історія з вагнерівцями була дрібницею у відносинах між країнами.

Нагадаємо, що 29 липня 2020 року під Мінськом було затримано 33 найманців приватної військової компанії Вагнера. Україна просила Білорусь видати 28 затриманих у зв'язку з їх причетністю до "ДНР" та "ЛНР", але Лукашенко вирішив відпустити "вагнерівців" у Росію.

Опозиція у Верховній Раді тривалий час вимагала створити тимчасову слідчу комісію для встановлення, чому "вагнерівці" не долетіли до України, але правляча більшість відмовилась це зробити. Натомість у травні 2021 року було створено ТСК з ширшими завданнями.

Комісія встановила, що українська розвідка дійсно планувала затримати "вагнерівців", але операція зірвалась після того, як її відклали з 25 липня на 30 липня 2020 року. Хто ухвалив це рішення, ТСК встановити не змогла. Президент Володимир Зеленський цього не робив, а голова Офісу президента Андрій Єрмак не має відповідних повноважень.

В листопаді 2021 року також вийшло розслідування Bellingcat про справу "вагнерівців", але розслідувачам також не вдалося дізнатися, як саме білоруські спецслужби дізналися про приїзд найманців.