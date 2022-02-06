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Зеленського запросили на Мюнхенську конференцію з безпеки

Путін не захотів приїхати.

Зеленського запросили на Мюнхенську конференцію з безпеки
Фото: Михайло Палінчак

Президента України Володимира Зеленського запросили до Мюнхена на конференцію з безпеки, яка вперше за два роки відбудеться в офлайн-форматі

Про це повідомляє DW.

На конференції виступить федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, очікується приїзд віце-президента США Камалли Харріс, але її участь поки не підтверджена.

За словами глави конференції Вольфганга Ішингера, загалом очікується участь приблизно 35 глав держав і урядів. Проте вже відомо, що російський президент Володимир Путін відмовився від приїзду.

"Я ні в якому разі не хочу виключати Росію. Чи скористається Москва можливістю не тільки представити свою позицію в листах США і НАТО, а й викласти її ще раз перед компетентною і високопоставленою публікою, залежить тільки від неї", - підкреслив Ішингер.

Крім того, запрошення направлені президенну України Володимиру Зеленському, генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу і главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. Китай представлятиме міністр закордонних справ Ван І, також обговорюється приїзд президента Франції Еммануеля Макрона.

Нагадаємо, що Мюнхенська конференція з безпеки вперше за два роки відбудеться в очному форматі, вона пройде з 18 по 20 лютого 2022 року. Замість звичайного числа учасників, що перевищує 2 тисячі, зараз дозволено не більше 600. При цьому організатори вирішили ще сильніше обмежити чисельність учасників, щоб мінімізувати будь-які ризики. Усі, хто приїде на конференцію, мають бути вакциновані від коронавіруса і щодня здаватимуть ПЦР-тест. Обмежено і число спостерігачів.

У 2021 році через пандемію коронавірусної хвороби конференція пройшла у віртуальному форматі.

У грудні 2021 року майбутній глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген, який протягом багатьох років був радником ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, звинуватив президента Росії Володимира Путіна у прославленні сталінського режиму.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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