​"Максимально використав вихідні, щоб підлікуватися": Єрмак повідомив, що одужав від ковіду

Голова Офісу президента Андрій Єрмак одужав від коронавірусу.

"Отримав негативний тест, і сьогодні вже вирушу на роботу. Максимально використав вихідні, щоб підлікуватися. Три дні інтенсивної терапії, і це враховуючи, що я був вакцинований. Всіх закликаю вакцинуватись. Це дуже допомагає", - написав він у фейсбуці.

Голова ОП також зазначив, що всі плани на цей тиждень - в силі.

"Роботи багато, але енергії ще більше", - зазначив Єрмак і побажав усім потужного імунітету та міцного здоров‘я.

Нагадаємо, 3 лютого Єрмак повідомив, що підхопив коронавірус, однак продовжує працювати. Цього тижня запланована зустріч радників лідерів країн "нормандської четвірки" в Берліні, участь у якій має брати і Єрмак.

На початку листопада 2020 року Єрмак уже хворів на ковід. Разом із президентом Володимиром Зеленським голову ОП було ушпиталено до "Феофанії". Президент та керівник його Офісу проводили наради з лікарні.