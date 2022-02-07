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​"Максимально використав вихідні, щоб підлікуватися": Єрмак повідомив, що одужав від ковіду

Голова Офісу президента отримав позитивний тест чотири дні тому.

​"Максимально використав вихідні, щоб підлікуватися": Єрмак повідомив, що одужав від ковіду
Фото: president.com.ua

Голова Офісу президента Андрій Єрмак одужав від коронавірусу.

"Отримав негативний тест, і сьогодні вже вирушу на роботу. Максимально використав вихідні, щоб підлікуватися. Три дні інтенсивної терапії, і це враховуючи, що я був вакцинований. Всіх закликаю вакцинуватись. Це дуже допомагає", - написав він у фейсбуці.

Голова ОП також зазначив, що всі плани на цей тиждень - в силі.

"Роботи багато, але енергії ще більше", - зазначив Єрмак і побажав усім потужного імунітету та міцного здоров‘я.

Нагадаємо, 3 лютого Єрмак повідомив, що підхопив коронавірус, однак продовжує працювати. Цього тижня запланована зустріч радників лідерів країн "нормандської четвірки" в Берліні, участь у якій має брати і Єрмак. 

На початку листопада 2020 року Єрмак уже хворів на ковід. Разом із президентом Володимиром Зеленським голову ОП було ушпиталено до "Феофанії". Президент та керівник його Офісу проводили наради з лікарні.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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