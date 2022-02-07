Кулеба говоритиме з головою німецького МЗС про постачання зброї

"Треба з ними говорити і знаходити рішення, що відповідатимуть національним інтересам України і інтересам європейської безпеки загалом”.

Питання військових постачань до України з Німеччини буде на порядку денному сьогоднішніх переговорів очільника українського МЗС Дмитра Кулеби з його німецькою колегою Анналеною Бербок.

Про це Кулеба повідомив сьогодні на брифінгу.

Так само буде йти мова і про постачання зброї з третіх країн чи міжнародних організацій, які потребують на це дозвіл Німеччини.

Водночас, за словами Кулеби, під час перемовин говоритимуть про цілу низку питань – як тих, де між країнами є “гарний рівень співробітництва”, так і проблемних, над якими потрібно працювати.

“Так само будемо обговорювати цю тему під час візиту президента Франції Емманюеля Макрона, бо коли йдеться про зміцнення України та Збройних сил України – не може бути країн-винятків, з якими ми цю тему не порушуємо”, – сказав очільник МЗС.

Він наголосив, що у питанні німецької зброї “ми маємо поважати позицію держави, але це не означає, що ми не маємо з нею працювати”.

“Наші відносини з Німеччиною не зводяться виключно до питання постачання зброї, вони є набагато ширшими. Але ні я, ні президент, ні будь-хто з української дипломатії ніколи не будемо закривати очі на ті проблемні питання, які у нас є з Німеччиною. Треба з ними говорити і знаходити рішення, що відповідатимуть національним інтересам України і інтересам європейської безпеки загалом”, – підсумував Кулеба.

Нагадаємо, Анналена Бербок прилітає сьогодні до Києва, ввечері відбудеться її спільна з Дмитром Кулебою пресконференція.

Завтра очільниця німецького МЗС має відвідати лінію розмежування на Донбасі, аби ознайомитися із актуальною безпековою ситуацією в зоні російсько-українського збройного конфлікту.

Постачання зброї Україні канцлер Німеччини Олаф Шольц має обговорити з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні.

21 січня Німеччина відхилила запит Естонії на надання Україні летальної зброї, яка має німецьке походження. Сама Німеччина і заявляла, що не постачатиме Україні озброєння. На думку урядовців, надання зброї може лише посилити напруження та зробити переговори з Москвою ще важчими, ніж вони вже є нині. Позиція щодо непостачання зброї до кризових регіонів також закріплена у коаліційній угоді чинного уряду. Водночас Німеччина надає Україні іншу допомогу. Наприклад, в Україну передадуть мобільний польовий госпіталь вартістю понад 5 млн євро. У Німеччині також лікуються важкопоранені українські військові.

27 січня Бундестаг провів слухання на прохання української сторони. Вони стосувалися запобігання російської загрози. Депутати підтвердили, що готові до санкцій проти "Північного потоку-2" в разі вторгнення в Україну, однак постачати озброєння Україні Німеччина не збирається і далі.

Міністр оборони Латвії назвав "ганебною" позицію Німеччини, яка перешкоджає постачанню зброї Україні.