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Президент Польщі відзначив Мустафу Джемілєва високою державною нагородою

Нагороди отримали ще троє представників кримськотатарського народу.

Президент Польщі відзначив Мустафу Джемілєва високою державною нагородою
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Республіки Польща Анджей Дуда нагородив чотирьох представників кримськотатарського народу високими державними нагородами.

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Польщі з посиланням на голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

"Анджей Дуда своїм Указом від 3 грудня 2021 року №524/2021 "за видатні заслуги у розвитку польсько-української співпраці, боротьбу за права національних меншин і підтримку рухів за незалежність у Східній і Центральній Європі", - йдеться в повідомленні пресслужби, - нагородив високими державними нагородами Польщі:

  • Великим хрестом ордену «За заслуги перед Республікою Польща - національного лідера кримськотатарського народу, народного депутата України Мустафу Джемілєва,
  • Командорським хрестом ордену «За заслуги перед Республікою Польща» - заступника Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова,
  • Офіцерським хрестом ордену «За заслуги перед Республікою Польща»: 

 члена Меджлісу кримськотатарського народу, редактора газети «Авдет» Шевкета Кайбуллаєва, ветерана кримськотатарського національного руху, політв’язня часів СРСР Сінавера Кадирова".

Нагадаємо, 3 лютого стало відомо, що Польща висунула Мустафу Джемілєва номінантом на здобуття Нобелівської премії миру.

13 листопада Джемілєву виповнилося 78 років. Із днем народження його привітав Президент України.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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