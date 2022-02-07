Президент Польщі відзначив Мустафу Джемілєва високою державною нагородою

Президент Республіки Польща Анджей Дуда нагородив чотирьох представників кримськотатарського народу високими державними нагородами.

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Польщі з посиланням на голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

"Анджей Дуда своїм Указом від 3 грудня 2021 року №524/2021 "за видатні заслуги у розвитку польсько-української співпраці, боротьбу за права національних меншин і підтримку рухів за незалежність у Східній і Центральній Європі", - йдеться в повідомленні пресслужби, - нагородив високими державними нагородами Польщі:

Великим хрестом ордену «За заслуги перед Республікою Польща - національного лідера кримськотатарського народу, народного депутата України Мустафу Джемілєва,

Командорським хрестом ордену «За заслуги перед Республікою Польща» - заступника Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова,

Офіцерським хрестом ордену «За заслуги перед Республікою Польща»:

члена Меджлісу кримськотатарського народу, редактора газети «Авдет» Шевкета Кайбуллаєва, ветерана кримськотатарського національного руху, політв’язня часів СРСР Сінавера Кадирова".

Нагадаємо, 3 лютого стало відомо, що Польща висунула Мустафу Джемілєва номінантом на здобуття Нобелівської премії миру.

13 листопада Джемілєву виповнилося 78 років. Із днем народження його привітав Президент України.