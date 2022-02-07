Раніше в іншому місці на берег винесло партію наркотиків із зображенням наркобарона Пабло Ескобара.

У лівійському місті Ель-Мардж вилучили партію брикетів гашишу із портретом російського президента Володимира Путіна. Їх на узбережжі в суботу, 5 лютого, знайшов місцевий житель.

Як повідомляє The Libya Observer, на березі моря було знайдено 323 брикети гашишу із зображенням Путіна.

На фото на упаковках Путін одягнений у класичний костюм із чорною краваткою.

Фото: libyaobserver.ly

Повідомляється, що кількома днями раніше місцеві жителі на берегах міст Талміта і Бутраба на сході Лівії знайшли партію наркотиків, обтягнуту плівкою із зображенням колумбійського наркобарона Пабло Ескобара.

Ймовірно, упаковки з наркотиками на березі моря є залишками контрабандної партії, яку намагалися втопити.