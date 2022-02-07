Макрон: Європа перебуває на "критичному роздоріжжі"

Президент Франції не вірить у те, що Росія має на меті захопити Україну.

Еммануель Макрон під час відвідин центру вакцинації проти COVID-19 у Парижі, 6 травня 2021 р

Президент Франції Еммануель Макрон заявив у понеділок, що континент перебуває на "критичному роздоріжжі". Про це він сказав під час зустрічі в Москві з президентом Росії Володимиром Путіним, пише The New York Times.

На тлі побоювань щодо нарощування Росією військових сил навколо України президент РФ Володимир Путін і Макрон зустрілися в Кремлі, сидячи на відстані 6 метрів один від одного за довгим столом, щоб дотримуватись соціальної дистанції. У телевізійному вступному слові президент Росії розмовляв зі своїм французьким колегою, використовуючи неформальну форму звернення, і похвалив Францію за спробу вирішити "фундаментальні питання європейської безпеки".

Зі свого боку Макрон висловив надію, що зустріч почне процес деескалації, додавши: "Цей діалог є абсолютно необхідним, як ніколи, для забезпечення безпеки та стабільності європейського континенту".

Як зазначає газета, в той час коли адміністрація Байдена дотримується жорсткої позиції щодо Москви, активність Німеччини поки що перебуває на низькому рівні, а Путін, здається, налаштований примусово вирішити проблеми з безпекою Росії, Макрон став ключовим гравцем у спробах Європи знизити рівень напруження, який можна охарактеризувати як найбільшу кризу безпеки з часів закінчення холодної війни.

У матеріалі наголошується, що Макрон закликає до більш примирливого підходу до Путіна, ніж Сполучені Штати та Великобританія. Останнім часом обидва президенти кілька разів розмовляли телефоном.

У понеділок речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль очікує "дуже змістовної та тривалої розмови" під час зустрічі та робочої вечері, після якої відбудеться спільна пресконференція.

"Звичайно, ситуація занадто складна, щоб очікувати якихось проривів у результаті лише однієї зустрічі. Але ми знаємо, і Макрон сказав Путіну, що він принесе деякі ідеї, які можуть допомогти деескалації напруги, і що він планує поділитися цими ідеями", – сказав Пєсков.

Французькі чиновники заявили, що під час зустрічей з Путіним і Зеленським Макрон намагатиметься використати Нормандський формат для підтримки Мінської угоди 2015 року, яка забезпечила припинення вогню на сході України.

В інтерв’ю, опублікованому в неділю у французькій газеті Journal du Dimanche, Макрон повідомив, що не вірить у те, що Росія має на меті захопити Україну. На його думку, йдеться про спроби "прояснити правила співжиття" з НАТО та Європейським Союзом. Макрон додав, що Росія має право домагатися гарантій безпеки, наголосивши, що "ефективний і тривалий діалог" з Росією не призведе до "послаблення" регіональних держав, які побоюються російської агресії.

У понеділок Макрон написав у Twitter: "Давайте почнемо будувати відповідь, корисну для Росії, корисну для всієї нашої Європи, відповідь, яка допоможе нам уникнути війни та створити всі елементи довіри, стабільності, видимості. Разом".

Нагадаємо, президент США Джо Байден 6 лютого провів нову телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери країн обговорили дипломатичні та стримувальні зусилля у відповідь на продовження Росією нарощування військових сил на українських кордонах.