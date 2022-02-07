Байден: "Якщо Росія вторгнеться в Україну, то "Північний потік-2" припинить своє існування"

Шольц зазначив, що Німеччина не має відмінностей зі США у підходах до санкційної політики.

Проєкт російсько-німецького газопроводу "Північний потік-2" буде закрито у разі повномасштабного вторгнення Росії до України. Про це заявив президент США Джо Байден під час спільної прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Якщо Росія вторгнеться, це означає, що російські танки, війська знову перетнуть кордон України, то тоді Північний потік припинить існування. Ми йому покладемо край", - сказав Байден.

У свою чергу Олаф Шольц зазначив, що Німеччина не має відмінностей зі США у підходах до санкційної політики. При цьому глава німецького уряду відмовився прямо відповідати на питання щодо закриття проекту "Північний потік-2".

"Хочу сказати з усією ясністю: ми готові до ситуації, коли нам потрібно буде вводити санкції проти Росії, якщо відбудеться військова агресія в Україні. Ми розуміємо, що потрібно діяти заздалегідь, щоб Росія розуміла, що вона стоїть перед серйозними далекосяжними наслідками... У нас немає відмінностей із США у підходах до санкційної політики", - зазначив Шольц.

Напередодні міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що в разі нової агресії Росії проти України ФРН підтримає санкції проти газопроводу "Північний потік-2".

Нагадаємо, інформацію про те, що Німеччина не підтримує санкції проти "Північного потоку-2", поширювали західні ЗМІ. Також офіційно відомо, що Австрія підтримує швидкі та жорсткі санкції проти Росії в разі її нового вторгнення в Україну, але виступає проти обмежувальних заходів у газовому секторі, зокрема щодо "Північного потоку-2".

В Держдепі раніше заявили, що в разі нового вторгнення Росії "Північний потік-2" не буде запущений. Сполучені Штати та Німеччина вживатимуть для цього заходів.