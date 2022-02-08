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З порту Гамбурга "евакуювали" 82-метрову яхту Путіна, - Bild

"Це дійсно була втеча в страху перед конфіскацією".

З порту Гамбурга "евакуювали" 82-метрову яхту Путіна, - Bild
Фото: bild.de

82-метрова яхта Graceful, яка належить російському президенту Володимиру Путіну, залишила порт Гамбурга, в якому знаходилась кілька місяців.

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на статтю в Bild.

Зазначається, що яхта вийшла з порту Гамбурга в понеділок на світанку. Вона вирушила Кільським каналом, прямуючи до Балтійського моря та Росії.

"Це дійсно була втеча в страху перед конфіскацією", – зазначає видання.

82-метрова яхта Graceful була побудована в 2014 році за майже 87 мільйонів євро. Вона перебувала у Гамбурзі кілька місяців. За цей час на ній встановили два нові балкони.

Bild зазначає, що інформацію про перебування яхти Путіна в порту Гамбурга  днем раніше оприлюднила  газета Kieler Nachrichten.

"Росіяни, вочевидь, побоюються, що майно їхнього лідера можуть конфіскувати", - пише видання, нагадуючи, що нещодавно міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс оголосила про суворі санкції у разі нападу Росії на Україну. 

Як зазначають німецькі ЗМІ, той факт, що яхти приватних клієнтів іноді стоять у доках верфі Blohm + Voss в порту Гамбурга, не є чимось особливим. Тим не менш, порт надав яхті Путіна особливе місце - поруч з Emden, 89-метровим корветом К130 німецького флоту.

Нагадаємо, минулого року родина депутата Верховної Ради України, кума Путіна Віктора Медведчука, встигла сховати від санкцій РНБО п'ятипалубну яхту Royal Romance.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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