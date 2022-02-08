З порту Гамбурга "евакуювали" 82-метрову яхту Путіна, - Bild

"Це дійсно була втеча в страху перед конфіскацією".

82-метрова яхта Graceful, яка належить російському президенту Володимиру Путіну, залишила порт Гамбурга, в якому знаходилась кілька місяців.

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на статтю в Bild.

Зазначається, що яхта вийшла з порту Гамбурга в понеділок на світанку. Вона вирушила Кільським каналом, прямуючи до Балтійського моря та Росії.

"Це дійсно була втеча в страху перед конфіскацією", – зазначає видання.

82-метрова яхта Graceful була побудована в 2014 році за майже 87 мільйонів євро. Вона перебувала у Гамбурзі кілька місяців. За цей час на ній встановили два нові балкони.

Bild зазначає, що інформацію про перебування яхти Путіна в порту Гамбурга днем раніше оприлюднила газета Kieler Nachrichten.

"Росіяни, вочевидь, побоюються, що майно їхнього лідера можуть конфіскувати", - пише видання, нагадуючи, що нещодавно міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс оголосила про суворі санкції у разі нападу Росії на Україну.

Як зазначають німецькі ЗМІ, той факт, що яхти приватних клієнтів іноді стоять у доках верфі Blohm + Voss в порту Гамбурга, не є чимось особливим. Тим не менш, порт надав яхті Путіна особливе місце - поруч з Emden, 89-метровим корветом К130 німецького флоту.

Нагадаємо, минулого року родина депутата Верховної Ради України, кума Путіна Віктора Медведчука, встигла сховати від санкцій РНБО п'ятипалубну яхту Royal Romance.