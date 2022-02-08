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Зеленський сподівається на зустріч лідерів "нормандської четвірки" найближчим часом

На цій зустрічі Росія матиме можливість "продемонструвати і свою субʼєктність, і свою відкритість". 

Зеленський сподівається на зустріч лідерів "нормандської четвірки" найближчим часом
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський розраховує, що найближчим часом вдастся досягти домовленостей щодо проведення нового саміту "нормандської четвірки" на рівні лідерів країн.

Про це він повідомив на спільному з президентом Франції Еммануелем Макроном брифінгу.

"Важливий крок – активізація діалогу на рівні політичних радників. Ми розраховуємо на другу зустріч найближчими днями. Розраховуємо, що зустріч 26 січня і майбутні перемовини в Берліні наблизять нас до проведення саміту формату "норманді", – відзначив президент України.

Він вважає, що після зустрічі радників у Берліні, що пройде 10 лютого, є можливість, "якщо є відкритість, є можливість, що буде зустріч лідерів".

"І там можна буде продемонструвати і свою субʼєктність, і свою відкритість", – зауважив президент України. 

Про те, що радники наступного тижня зустрінуться в Берліні, було домовлено на паризькій зустрічі 26 січня. Перемовини тривали близько семи годин. Україну представляв глава Офісу президента Андрій Єрмак, Німеччину – зовнішньополітичний радник канцлера ФРН Єнс Пльотнер, Францію – дипломатичний радник президента Емманюель Бонн, а Росію – заступник голови кремлівської адміністрації Дмитро Козак.

Під час зустрічі в Парижі були детально обговорені наявні розбіжності сторін у трактуванні Мінських угод. Також було зазначено, що дотримання режиму припинення вогню не має залежати від будь-яких розбіжностей у трактуваннях.

Минула зустріч очільників країн "нормандської четвірки" – Володимира Зеленського, Еммануеля Макрона, Ангели Меркель та Володимира Путіна – відбулася в грудні 2019 року. Відтоді російська сторона фактично блокує нові переговори в цьому форматі і вимагає від України прямих розмов з представниками підконтрольних їм терористичних "ДНР" і "ЛНР".

Про сподівання на новий саміт із лідерами країн Н4 Зеленський говорив і під час виступу в парламенті 1 лютого. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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