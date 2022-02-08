Росія апріорі не відмовляється від потенційної зустрічі очільників РФ та України, – Пєсков

У Кремлі раніше не відкидали можливості зустрічі в Туреччині.

Домовленість Росії та Туреччини про візит президента РФ Володимира Путіна до Анкари є.

Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, повідомило російське видання ТАСС.

“Водночас конкретних термінів поки що не затверджено”, – сказав Пєсков.

Мова йде про двосторонні перемовини Ердогана і Путіна, що були узгоджені раніше.

Пєсков в той же час додав, що Росія апріорі не відмовляється від потенційної зустрічі Путіна та президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, торік Ердоган двічі пропонував виступити посередником між Україною та Росією, щоб запобігти ескалації через скупчення російських військ на українському кордоні.

Уперше він запропонував своє посередництво між Путіним і Зеленським у листопаді, але за кілька днів Міністерство закордонних справ Росії в особі речниці Марії Захарової відхилило цю пропозицію. Вона сказала, що "про посередницьку роль Туреччини між Росією та Україною" не може бути й мови, тому що Росія не вважає себе стороною "внутрішньоукраїнського" конфлікту.

19 січня Ердоган запросив президентів Володимира Путіна та Володимира Зеленського до своєї країни, щоб "залагодити розбіжності".

Під час візиту до Києва Ердоган наголосив на готовності організувати зустріч Зеленського та Путіна на своїй території. Володимир Зеленський підтвердив, що готовий задля встановлення миру до розмов у всіх форматах.