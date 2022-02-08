Віцеспікер парламенту Естонії виступив за заборону в країні прокремлівських телеканалів

Перший віцеспікер парламенту Естонії від Партії реформ Ханно Певкур вважає, що мовлення російських телеканалів у країні потрібно заборонити. На його думку, немає жодного раціонального пояснення, чому в Естонії вільно працюють російські телеканали, які свідомо розповсюджують кремлівську пропаганду.

Про це політик написав у колонці для порталу національного телерадіомовлення ERR.

"Абсурдно, коли вільний доступ каналів, наповнених розпалюванням ворожнечі, оплачує платник податків, але при цьому фінські канали, які за радянських часів відкрили нам вільний світ, не входять до основного пакета кабельного телебачення", – зазначив депутат Рійгікогу.

За його словами, "ні для кого не секрет, що підконтрольні Кремлю канали, перш за все Перший канал, RT і PBK (Перший балтійський канал, що створюється на основі контенту російського Першого каналу – ред.), а також багато інших, безпосередньо і приховано поширюють пропагандуросійської владної верхівки".

"Серед іншого, її (пропаганду – ред.) елегантно включають у розважальні передачі, а також непомітно у популярні токшоу, наприклад, "Вечір із Володимиром Соловйовим". Як правило, посил простий: Захід і НАТО, зокрема Балтійські країни, погані, а Росія хороша. При цьому не соромляться виривати з контексту сказане політиками і часто цитувати естонців, які розповсюджують угодні Кремлю посили", – зауважив політик.

Віцеспікер Рійгікогу переконаний, що поширення пропаганди Кремля стає причиною нестабільності в Естонії.

"Перебування поза культурним простором Європи безперечно суперечить інтересам Естонії. Звичайно, не кожний посил Кремля переслідує лише військові інтереси. Для розколу сусідів, які взяли курс на Захід, також підходять розмови про "гомопропаганду" та "утиски співвітчизників"", – вважає Певкур.

Депутат нагадав, що в Естонії багато виборців, рідною мовою для яких є російська, і ці люди, як і раніше, надають перевагу російським телеканалам та інформаційному простору.

"З урахуванням міркувань безпеки та інтересів Естонії я вважаю неприпустимим продовження діяльності таких телеканалів", – зазначив Ханно Певкур.

Як позитивний приклад він навів Німеччину, де минулого тижня заборонили мовлення російського телеканалу Russia Today. У відповідь МЗС Російської Федерації оголосило про припинення роботи в країні німецької міжнародної мовної компанії "Німецька хвиля" (Deutsche Welle).