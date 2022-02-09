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Країни ЄС виступили проти відключення Росії від SWIFT, - Bloomberg

У самому ЄС наразі немає єдиної позиції з цього питання.

Країни ЄС виступили проти відключення Росії від SWIFT, - Bloomberg
Фото: asiaplustj.info

Країни Євросоюзу виступили проти відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи SWIFT. Такий крок розглядався як один із заходів стримування Росії від повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg з посланням на власні джерела.

За інформацією агентства, США пропонували додати відключення від SWIFT до всеосяжного пакету санкцій проти Росії. Однак у самому ЄС наразі немає єдиної позиції з цього питання.

Зокрема, Німеччина виступає за те, щоб санкції не поширювалися на енергетичний сектор та російські банки.

За даними Bloomberg, обговорення триває в суворому секреті, щоб інформація не потрапила до Росії. 

Із посиланням на обізнані джерела Bloomberg зазначає, що представники європейських країн дали зрозуміти, що відключення Росії від SWIFT є неприйнятним.

Минулого місяця німецька газета Handelsblatt із посиланням на джерела в уряді Німеччини повідомила, що ЄС і США вирішили не давати подальшого ходу ідеї відключити російські банки від системи SWIFT.

Того ж дня агентство Reuters повідомило з посиланням на власні джерела в уряді Німеччини, що остаточне рішення з цього приводу не було ухвалене.

Система Swift – це глобальна мережа, яку використовують майже всі фінансові установи у всьому світі для переказу грошових сум один одному, і є наріжним каменем міжнародної платіжної системи.

Відключення Росії від Swift тривалий час вважалося крайнім заходом, який західні країни могли б застосувати проти Росії, щоб утримати її від від повномасштабного військового вторгнення до України. Такий крок фактично відрізав би Росію від світової економіки.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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