Польський уряд затвердив надання безоплатної військової допомоги Україні

Постанова набирає чинності з дня її ухвалення – 8 лютого.

Американсько-польські військові навчання на полігоні поблизу міста Дравсько-Поморське на півночі Польщі

За поданням міністра національної оборони Рада міністрів Польщі ухвалила постанову про безоплатну передачу ЗСУ компонентів військового обладнання, передає "Укрінформ".

"Польща залишається солідарною з Україною у світлі загрози з боку Росії. Уряд хоче підтримати свого східного сусіда, безоплатно надавши військове обладнання», – йдеться у повідомленні інформаційного центру Ради міністрів Польщі.

Це вже чергове рішення Ради міністрів про передачу польського військового майна Україні.

Рішення польського уряду було прийнято за результатами проведеного аналізу, враховуючи поточне функціонування ЗС Польщі та підтримку необхідного рівня резервів польської армії. Передача техніки Україні не знизить боєготовності польських військових частин.

Озброєння для передачі Україні буде готувати Інспекція забезпечення Збройних сил Польщі. Його передадуть уповноважені представники.

Постанова Ради міністрів Польщі набирає чинності з дня ухвалення.

Нагадаємо, 4 лютого очільник польського уряду Матеуш Моравецький повідомив, що цього тижня Польща передасть Україні першу партію військової допомоги. Збройні сили отримають кількадесят тисяч артилерійських снарядів, міномети та гранатомети.

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив 7 лютого, що обсяг військової допомоги Україні перетнув позначку в півтора мільярда доларів.