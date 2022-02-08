Зеленський відповів Путіну на "терпи, моя красавица"

Президент Володимир Зеленський відповів на заяву президента РФ Володимира Путіна щодо його фрази на адресу України в контексті Мінських угод "нравится-не нравится – терпи, моя красавица".

На спільній з президентом Франції Емманулем Макроном пресконференції Зеленський на прохання журналіста відповів Путіну, що є речі, в яких не посперечаєшся – "Україна дійсно красуня".

"Я, напевно, відповім російською мовою, щоби автор афоризму зрозумів мою відповідь. Щодо Мінських угод – "нравится-не нравится, терпи, моя красавица" – тут, конечно, безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом Российской Федерации – Украина действительно красавица. По поводу "моя" що він каже про Україну – это уже перебор", – зазначив він.

Зеленський іронічно звернувся до Макрона з питанням, чи не "сиділи відпочивали" вони з російським президентом після вечері, якщо Путін вирішив сказати такі речі.

"А щодо "терпи" – я в цілому вважаю, что Украина очень терпелива, потому что это мудрость. Это важно не только для Украины, всей Европы, это важно для россиян. Потому что от нашего терпения зависит эскалация, эскалация с другой стороны – мы защищаем свою сторону, мы на сивей территории. Наше терпение влияет на провокации, когда мы не отвечаем на провокации, а ведем себя очень достойно Поэтому в терпении, мне кажется, мудрость", – підсумував Зеленський.

Учора Путін на брифінгу за результатами зустрічі з Макроном сказав, що Україна "виступала проти виконання Мінських угод", а Зеленський говорив Путіну, що йому не подобається жоден із пунктів цих домовленостей. "Ну нравится-ненравится – терпи, моя красавица", – заявив президент країни-агресора.