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Кремль відповів на повідомлення про угоду Путіна з Макроном щодо України

Речник Путіна заявив, що не чув, щоб Путін обіцяв Макрону відмовитися від військових маневрів поблизу українських кордонів.

Кремль відповів на повідомлення про угоду Путіна з Макроном щодо України
Фото: EPA/UPG

Речник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував повідомлення британського видання Financial Times про ймовірну угоду Путіна і Макрона щодо деескалації ситуації навколо України.

Пєсков заявив, що ця інформація не відповідає дійсності, передає РИА Новости.

За словами речника російського президента, він не чув про те, що Путін пообіцяв Макрону відмовитися від військових маневрів поблизу українських кордонів.

Пєсков також прокоментував повідомлення, що під час зустрічі президентів Росії та Франції Путін пообіцяв вивести з Білорусі війська після навчань.

Речник Путіна зауважив, що "ніхто ніколи не говорив, що російські війська залишатимуться на території Білорусі". Після завершення союзних навчань вони повернуться до місць постійної дислокації, додав він.

Конкретна дата у контексті цього питання не називалася, уточнив представник Кремля, передає російський "Интерфакс".

Як раніше з посиланням на джерела повідомила Financial Times, у французькій делегації на переговорах у Москві побачили готовність Путіна до деескалації. Зокрема повідомлялося, що може йтися про угоду утриматися від нових військових дій та розпочати ширший діалог про переміщення російських військ. Путін нібито пообіцяв французькому колезі вивести з Білорусі понад 30 тисяч військових після закінчення навчань, які відбудуться 10-20 лютого. 

Переговори лідерів двох країн пройшли в Кремлі 7 лютого і тривали понад п'ять годин. За підсумками Путін заявив, що зустріч з Макроном пройшла у діловому ключі, вона була змістовною та корисною. Він уточнив, що обговорив із французьким президентом питання нерозширення НАТО та ситуацію навколо України.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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