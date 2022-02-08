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Ми відкидаємо російські загрози і підтримуємо Україну, – прем’єр Чехії

Конфлікт в Україні потрібно вирішувати дипломатичним і мирним шляхом. 

Ми відкидаємо російські загрози і підтримуємо Україну, – прем’єр Чехії
Петр Фіала
Фото: EPA/UPG

Конфлікт в Україні потрібно вирішувати дипломатичним і мирним шляхом. 

Так вважає голова уряду Чехії Петр Фіала, пише newsbox.cz.

За його словами, піддаватися загрозам з боку Росії не можна і потрібно не допускати агресії у жодній формі.

Так він відреагував на заяву президента Чехії Мілоша Земана, який не поділяє побоювань щодо можливої російської агресії в Україні та вважає нинішню напруженість “словесною війною”.

“У пана президента інша думка щодо допомоги, я з ним говорив про це. Але слова та дії уряду Чехії такі, як їх бачить громадянин. Уряд явно встав на бік мирного врегулювання, ми відкидаємо російські загрози, і ми підтримуємо Україну”, - сказав Фіала.

Також міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський під час свого візиту в Україну наголосив, що українці повинні самі вирішувати свою долю, пише Радіо Свобода. “Українці повинні мати право вирішити, чи вони належатимуть до Заходу і наближатимуться до Європейського союзу і Північноатлантичного альянсу”, – відзначив очільник зовнішньополітичного відомства

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Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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