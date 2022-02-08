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Президент Франції прибув до України і зустрівся із Зеленським (оновлено)

Разом із Еммануелем Макроном у складі делегації прибув міністр закордонних справ. 

Фото: Lb.ua

До Києва з робочим візитом прибув президент Франції Еммануель Макрон. Це перша поїздка глави Французької Республіки до України за 24 роки – востаннє такий візит здійснював Жак Ширак у 1998. 

Про прибуття повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен у Twitter. "Маю честь вітати в Києві Президента Еммануеля Макрона, який прибув на зустріч з Володимиром Зеленським, та міністра Жана-Іва Ле Дріана, який зустрінеться з Дмитром Кулебою. Попереду – дуже насичений день. Ласкаво просимо до України!" – написав він. 

Згодом на сторінці Офісу президента в Facebook розмістили трансляцію зустрічі президента Франції з главою України Володимиром Зеленським. Вона проходить у Маріїнському палаці – офіційній церемоніальній резиденції. 

Головною темою перемовин має стати деескалація напруження, викликаного діями Росії поблизу українських кордонів. Сторони також мають обговорити подальшу співпрацю в "нормандському форматі", учасником якого є Франція. 

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: president.gov.ua

Про візит французького президента в Україну офіційно було домовлено що в грудні 2019 року під час телефонної розмови між лідерами країн. До сьогоднішньої зустрічі Макрон зустрічався із Володимиром Зеленським кілька разів: у грудні 2019 у межах перемовин лідерів "Нормандської четвірки" в Парижі, у квітні 2021 та в грудні того ж року в Брюсселі на полях саміту Східного партнерства.

Останніми місяцями Франція інтенсифікувала переговори з президентам України та РФ на тлі того, як Росія стала накопичувати нові війська і озброєння на українських кордонах та висунула ультиматум НАТО щодо нерозширення Альянсу за рахунок нових членів, зокрема й України.

Учора Макрон перебував із візитом у Москві, де зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним. За результатами перемовин французький лідер наголосив на необхідніості терміново досягти домовленостей щодо безпеки для уникнення військової ескалації з боку Росії. Прогрес у цьому питанні залежатиме від результатів переговорів з країнами Заходу та Україною. Макрон сказав, що найближчі дні будуть вирішальними

Financial Times із посиланням на джерела серед французької делегації до Росії писала, що після розмови з Макроном президент РФ Володимир Путін наблизився до деескалації кризи навколо України. У Кремлі це заперечили. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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