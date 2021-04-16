Зеленський прилетів у Францію на переговори з Макроном і Меркель

Президент Володимир Зеленський прилетів у Францію з робочим візитом.

Про це повідомила пресслужба президента України.

На нього чекають переговори з президентом цієї країни Еммануелем Макрон та канцлером Німеччини Ангелою Меркель, яка приєднається за допомогою відеозв'язку.

30 березня Меркель і Макрон провели спільну відеоконференцію з президентом Росії Володимиром Путіним.

Напередодні візиту до Франції Зеленський дав інтерв'ю Le Figaro, в якому заявив, що покладає великі сподівання на Макрона у розблокуванні "нормандського формату".

"Мені здається, що Нормандський формат був у комі, потім ми змогли зустрітися в кінці 2019 року. І дійсно я побачив, що у цього формату, якщо продовжувати алегорію, б’ється серце, з’явився пульс. Але зараз ми бачимо, що зі здоров’ям формату є проблеми через те, що один орган не хоче працювати. Тут потрібна підтримка, насамперед пана Макрона, і тоді, будемо вірити, з’явиться бажання у Росії. Тому що зараз, що б там не говорили Росія чи її представники в Тристоронній контактній групі в Мінську, я точно знаю, що вони все блокують", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що для Зеленського це буде третій візит у Францію.

В червні 2019 року він вперше у якості президента України зустрічався з Макроном в Парижі, а в грудні того ж року літав до Парижу на саміт "нормандської четвірки".