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Зеленський: Україна не піде в наступ на Донбасі і захист Росії там не потрібен

"Коли захищаєш, від цього 14 тисяч людей не гинуть".

Зеленський: Україна не піде в наступ на Донбасі і захист Росії там не потрібен
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не піде в наступ на Донбасі і населення там не потребує російського захисту.

Про це він сказав в інтерв'ю Le Figaro (український переклад є на сайті президента), коментуючи недавню заяву російського МЗС про намір "захищати російськомовних" в Україні.

За словами Зеленського, це дуже небезпечна риторика.

"Вони «чекають», що ми підемо на сході України в наступ. Але ми не дамо їм «такого щастя». Ми бачимо їхню риторику, риторику оточення Президента Російської Федерації. Я вважаю це дуже небезпечним для нас, для Європи і, врешті-решт, для його країни. Це небезпечна риторика, коли ти говориш, що ми в будь-якому разі готові захищати «наших» російських громадян", - сказав президент України.

Він сказав, що, незважаючи на масову видачу російських паспортів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, вони залишаються українською землею.

"Це наша земля, наша територія, на всіх не умовних, а реальних мапах світу. І на цих територіях живуть наші люди. І ми дуже відкриті, і там є громадяни різних країн. Тому що такий світ. І не треба захищати наші території від нас", - сказав Зеленський.

"Коли ти захищаєш, від цього 14 тисяч людей не гинуть. Це звучить однаково і українською, і французькою, і навіть російською мовою, що коли ти захищаєш – люди живі", - підкреслив президент.

Нагадаємо, що тема російської мови і "захисту" російськомовного населення часто порушується у пропаганді на росТВ і у ЗМІ. Про це також постійно говорять російські політики, в тому числі президент РФ Володимир Путін, виправдовуючи військову агресію в Україні.

В березні 2021 року Росія почала стягувати до кордонів України війська (за оцінками Офісу президента - до 80 тисяч чоловік). Зокрема, російські війська стали табором у Воронезькій області, яка не межує з окпуованими районами Луганської чи Донецької областей.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу пояснив накопичення військ на кордонах з Україною несподіваними навчаннями у зв'язку із "загрозливою діяльністю" НАТО.

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