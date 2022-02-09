Якщо британські міністри їдуть в Москву, щоб погрожувати санкціями, то розмова буде короткою, – російський посол у Лондоні

Росія закликала Великобританію відмовитися від санкційної риторики перед візитом британських міністрів закордонних справ та оборони до Москви, щоб зустрічі з ними "не були короткими".

Посол РФ у Лондоні Андрій Келін заявив, що Москва зацікавлена в перемовинах, якщо у Великобританії є конструктивні пропозиції у відповідь на російські "гарантії безпеки", пише Reuters з посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

"Якщо вони їдуть до Росії, щоб знову погрожувати нам санкціями, то це достатньо беззмістовно. Ми все читаємо, все бачимо, знаємо і чуємо. У цьому випадку діалог та розмова у Москві, напевно, буде достатньо короткою", – сказав він.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес та міністерка закордонних справ Ліз Трасс завтра відвідають Москву на тлі нарощування Росією військового напруження біля кордонів Україні.

Нагадаємо, Великобританія виступає за потужні антиросійські санкції на випадок вторгнення Путіна в Україну. У лютому МЗС Великобританії пригрозило “російським олігархам” конфіскацією власності у межах запланованого посилення антиросійських санкцій.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявляв, що британський уряд швидко й рішуче запровадить національні санкції проти Росії та російського президента Володимира Путіна в разі будь-яких провокацій чи агресії проти України.

Джонсон перебував із візитом у Києві минулого тижня.