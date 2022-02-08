​В ОП закликали медиків повідомляти про факти невиплати підвищеної зарплати

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко закликав лікарів та медичних працівників повідомляти про факти невиплати підвищеної зарплати. Про це він написав у Facebook після селекторної наради з керівниками областей.

Він нагадав, що президент Володимир Зеленський ініціював підвищення зарплатні медикам з цього року. “В багатьох закладах лікарям та молодшому медичному персоналу за січень нараховано нову базову заробітну плату”, - зауважив Тимошенко.

За його словами, на центральному рівні зроблено все необхідне, проте в регіонах ще є над чим працювати. “Надходить багато звернень з областей, що головні лікарі примушують медиків переходити на неповні ставки. Це неприпустимо!” - наголосив заступник керівника ОП.

Він пообіцяв долучитись до перевірки ситуації в лікарнях по всій країні, яку вже проводить міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Кирило Тимошенко звернувся до всіх лікарів та медичних працівників повідомляти йому про факти невиплати підвищеної зарплати або примушування перейти на неповну ставку.

“Пишіть мені в особисті повідомлення, зазначайте заклад та населений пункт, де не виконали доручення Президента України. Обіцяю, що жодне звернення не залишиться без уваги”, - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко, який також координує програму президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» повідомляв, що завдяки реалізації програми в Україні з’явилося 200 сучасних приймальних відділень в опорних лікарнях з медичною технікою та 600 повноцінних сільських амбулаторій.