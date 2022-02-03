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У Києві головний лікар попався на підробці COVID-сертифікатів

"Послуги" за внесення даних про вакцинацію, якої не було, коштували 4,5 тис. гривень. 

У Києві головний лікар попався на підробці COVID-сертифікатів
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Головного лікаря однієї зі столичних лікарень підозрюють у підробці сертифікатів вакцинації проти COVID-19. Разом із спільниками він налагодив схему, завдяки якій недостовірні дані про щеплення заносили до електронної системи. 

За даними Київської міської прокуратури, щомісяця до eHealth вносилося близько двох тисяч недостовірних записів про проходження вакцинації. Такі "послуги" коштували 4,5 тис. гривень. 

"У грудні 2021 року в рамках кримінального провадження правоохоронці викрили незаконну діяльність з підробки сертифікатів про вакцинацію від COVID-19, яку організували двоє мешканців Києва, залучаючи керівників медичних закладів та сімейних лікарів у різних містах України, а також цілу низку посередників. Учасники схем формували та передавали лікарям списки осіб для внесення до електронної системи eHealth недостовірних відомостей про щеплення від COVID-19, які надалі завантажувалися до Єдиного порталу державних послуг Дія”, – сказано в повідомленні. 

Наразі двом фігурантам, у тому числі головному лікарю однієї з районних лікарень Києва, повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень.

Правоохоронці встановлюють інших учасників незаконної схеми, щоб притягнути їх до відповідальності. 

Нагадаємо, в січні у Києві викрили COVID-шахраїв, які продавали фальшиві довідки про вакцинацію. Імітацію "одного уколу вакцини" ділки оцінили у 3 тис. гривень.

У грудні в столиці викрили поліцейського та медсестру, які заробили на підроблених ковід-сертифікатах щонайменше 1 млн гривень.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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