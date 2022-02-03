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​У Києві для будівництва Президентського університету почали руйнувати павільйон на ВДНГ, де проводили "Кураж"

Раніше будівлю обіцяли зберегти.

​У Києві для будівництва Президентського університету почали руйнувати павільйон на ВДНГ, де проводили "Кураж"
Фото: Alyona Gudkova / Facebook

У Києві на ВДНГ почали руйнувати павільйон №19, де проводили благодійний міський фестиваль "Кураж". На цьому місці має з'явитися одна з будівель Президентського університету.

Про це повідомила засновниця "Куражу" Альона Гудкова.

За її словами, коли команду проєкту попросили звільнити павільйон заради будівництва вишу, їй обіцяли зберегти будівлю.

"На початку літа ми випадково дізналися, що нам не продовжать контракт на ВДНГ, тому що на цьому місці будуватимуть Президентський Університет... Ніхто не приходив із наміром, не питав що це спричинить, і які втрати на нас чекають... Розуміючи, що на рівних із президентом ми не зможемо боротися за павільйон, я для себе одразу вирішила, що не хочу скандалити, доводити та махати кулаками, тому прийняла обставини та поводилася гідно не лише в публічному полі, а й з командою, не дозволяючи собі виносити сварок з хати, як мені радили багато моїх досвідчених друзів", – написала Гудкова у фейсбуці.

Вона також зазначила, що сьогодні вранці приїжджала "попрощатися" з будівлею.

"Кураж", відомий раніше як "Кураж Базар" – міська подія, створена у 2014 році Альоною Гудковою. Захід проходив раз на місяць у вихідні з вечірками, благодійними маркетами, виставками, лекціями, майстер-класами, перформансами та розвагами.

У вересні 2021 року Гудкова оголосила, що "Кураж" йде на безстрокові канікули. Однією з причин стало те, що 19-й павільйон потрапив до кластеру, де проходитиме будівництво Президентського університету.

31 травня минулого року президент Володимир Зеленський доручив Кабміну розпочати підготовку проєкту створення "Президентського університету майбутнього". Його будівництво на території державного "Експоцентру України" (ВДНГ, Київ) за три роки обійдеться в 7,2 млрд гривень. Цей університет, зокрема, готуватиме спеціалістів з інформаційної та кібербезпеки, штучного інтелекту, нанотехнологій, аерокосмічних, енергетичних і біотехнологій.

Завершити будівництво об’єктів університету планується в жовтні 2025 року.

Навіщо потрібен Президентський університет і що зараз відбувається з проєктом, читайте в матеріалі LB.ua "Найдорожчий освітній експеримент".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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