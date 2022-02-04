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На Полтавщині зіткнулися вантажівка, легковик, маршрутка та тягач, постраждало 11 людей

Причину аварії з'ясовують правоохоронці.

У Полтавській області внаслідок зіткнення чотирьох транспортних засобів травмовано 11 людей.

Про це повідомила обласна поліція.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 3 лютого, близько 19 години, на автодорозі “Суми-Пирятин”, поблизу села Вишневе Лубенського району.

На місце аварії прибула слідчо-оперативна група поліції Пирятинщини, слідчі та експерти обласного Главку. 

Під час огляду місця події слідчі поліції з’ясували, що зіткнулися вантажівка “Renault Magnum” (під керуванням 64-річного водія), легковика “Cherry Amulet” (під керуванням водія, 1981 року народження), мікроавтобуса “Mercedes-Benz-Sprinter” (під керуванням 40-річного водія) та сідлового тягача «Volvo» із напівпричепом SANTI (під керуванням водія, 1998 року народження). 

Постраждалі отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та доставлені до Пирятинської, Лубенської та Сумської місцевих лікарень. 

Серед травмованих: водії “Cherry Amulet” та “Mercedes-Benz-Sprinter”, а також 9 пасажирів мікроавтобуса. Переважна більшість травмованих – мешканці Сумщини та Київщини.

За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, якщо воно заподіяло потерпілому тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. 

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

Нагадаємо, вчора на трасі "Київ – Ковель" сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки та вантажівки.

У селі Рясна Руська неподалік Львова легківка врізалася в автобус, водій загинув. П’ятеро пасажирів автобуса та його водій потрапили до лікарні.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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