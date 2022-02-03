"Нас цікавить "фізичний" скраплений канадський газ та експертиза в нафтогазовій галузі", - Демченков

Українська сторона зацікавлена в поглибленні партнерства з Канадою, яка нині є одним із лідерів виробництва природного газу в світі.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Ярослав Демченков.

"Сьогодні я взяв участь у Canada - Ukraine Energy Dialogue, результатом якого може стати новий запис в книзі українсько-канадських енергетичних відносин. Запис, який може стати початком успішного енергетичного партнерства, - повідомив Демченков. - У найближчі 10-15 років Україна має здійснити енергетичний перехід. Знайти заміщення вугільній генерації і стати більш «зеленою», більш екологічно friendly... Водночас необхідно розуміти що на даному етапі це неможливо зробити за рахунок лише енергії сонця та вітру".

Демченков заявив, що намір Єврокомісії включити атомну енергетику до зеленої таксономії ЄС допоможе прискорити заміщення шкідливих енергоресурсів (як-от вугілля), і наблизити до більш екологічного поєднання джерел енергії.

Значне місце у українській енергетичній стратегії, за словами чиновника, приділяється атомній генерації. Міністерство енергетики планує розвивати цю галузь, тому Україна започаткувала стратегічне партнерство з США в атомній енергетиці.

"Але також важливою частиною зеленої трансформації є використання природного газу в якості перехідного палива. Як своєрідного «містка» між традиційною і зеленою енергетикою. З 30 млрд кубічних метрів річного споживання, 20 млрд ми покриваємо власною добичею, і ще 10 млрд – імпортуємо. У останні роки це імпорт з Європейського Союзу", - зауважив Демченков. - Але газ, який споживає Європа, переважно надходить з Росії. Цієї «вуглеводневої диктатури», яка використовує блакитне паливо як геополітичну зброю. Це б’є по енергетичній безпеці континенту, б’є по споживачах, по домогосподарствах і промисловості. Тому ми зацікавлені в диверсифікації джерел постачання газу – з метою посилення енергетичної безпеки".

Канада нині посідає 5 місце у світі як виробник природного газу, тому вона може стати одним із найбільш надійних партнерів України, переконаний заступник міністра енергетики.

"Нас цікавить «фізичний» скраплений канадський газ. Але ще більше нас цікавить канадська експертиза в нафтогазовій галузі. Ті інновації, якими володіє країна кленового листка у розробці обладнання для розвідки та добичі газу – як onshore, так і offshore, - заявив Демченков. - Я сподіваюся, що ми посилимо партнерство у даній сфері".

Нагадаємо, Європейська комісія ухвалила рішення внести атомну енергетику і природний газ до "Зеленої таксономії ЄС".

Канада планує додатково виділити 50 мільйонів канадських доларів (близько 39,5 млн доларів США) на надання гуманітарної допомоги в Україні та впровадження програм з розвитку.