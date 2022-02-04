Отримані обманом кошти зловмисники переказували на електронні гаманці, картки підконтрольних осіб, а також переводили у криптовалюту.

Співробітники Нацполіції викрили і ліквідували мережу call-центрів, де працювало понад 140 осіб.

Про це повідомляє пресслужба НПУ.

Зловмисники орендували приміщення у Києві, Львові та Одесі. Працівники центрів телефонували до громадян, представлялися співробітниками банківських установ або правоохоронних органів.

Під різними приводами змушували громадян повідомити особисті дані та паролі. Для цього вони використовували психологічні методи впливу та діяли за підготовленою інструкцією. Також зловмисники користувалися програмою підміни телефонного номера, аби замаскувати свою діяльність. Клієнтські бази даних зловмисники скуповували у DarkNet", - повідомляють у поліції.

Фото: Пресслужба Нацполіції

Фото: Пресслужба Нацполіції

Сфера "діяльності" затриманих поширювалася на територію пострадянських країн.

За попередньою інформацією, отримані в незаконний спосіб кошти переказували на електронні гаманці, картки підконтрольних осіб, а також переводили у криптовалюту.

4 лютого, правоохоронці провели спецоперацію, до якої залучили понад сотню співробітників Департаментів стратегічних розслідувань, кіберполіції, карного розшуку Національної поліції, Офісу Генерального прокурора та спецпризначенців поліції Києва.

Поліцейські встановлюють організаторів та учасників злочинної діяльності, коло постраждалих і суму завданих збитків.

Попередня кваліфікація кримінального провадження, повідомляють у Нацполіції, - частина 4 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 4 лютого правоохоронці затримали трьох зловмисників, які вчинили розбійний напад у столиці.

1 лютого в Києві співробітники Нацполіції ліквідували банду, яка займалася залякуванням, викраденням людей і вимаганням грошей.