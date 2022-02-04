Велика Британія підняла у повітря винищувачі для перехоплення літаків РФ
Велика Британія підняла у повітря винищувачі для перехоплення літаків РФ
Злив Кремля, «гарантії» Путіна та дивні сигнали для України
Злив Кремля, «гарантії» Путіна та дивні сигнали для України
Головний тренер збірної України з футзалу зробив заяву перед матчем з Росією
Головний тренер збірної України з футзалу зробив заяву перед матчем з Росією
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Путін і бункер. Як глава Кремля ховається від коронавірусу (фото+відео)
Путін і бункер. Як глава Кремля ховається від коронавірусу (фото+відео)
Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
УЄФА зробила заяву щодо півфінального матчу Євро-2022 Україна – Росія
УЄФА зробила заяву щодо півфінального матчу Євро-2022 Україна – Росія
Сергій Філімонов: “Мені пропонували гроші на кожній забудові – від 50 тис. до 1 мільйона доларів”
Сергій Філімонов: “Мені пропонували гроші на кожній забудові – від 50 тис. до 1 мільйона доларів”
ЗВТ з Туреччиною: ризики та перспективи для України
ЗВТ з Туреччиною: ризики та перспективи для України
ГоловнаСуспільствоПодії

Правоохоронці викрили мережу шахрайських call-центрів, працівники яких представлялися співробітниками банків

Отримані обманом кошти зловмисники переказували на електронні гаманці, картки підконтрольних осіб, а також переводили у криптовалюту.

Правоохоронці викрили мережу шахрайських call-центрів, працівники яких представлялися співробітниками банків
Фото: Пресслужба Нацполіції

Співробітники Нацполіції викрили і ліквідували мережу call-центрів, де працювало понад 140 осіб.

Про це повідомляє пресслужба НПУ.

Зловмисники орендували приміщення у Києві, Львові та Одесі. Працівники центрів телефонували до громадян, представлялися співробітниками банківських установ або правоохоронних органів. 

Під різними приводами змушували громадян повідомити особисті дані та паролі. Для цього вони використовували психологічні методи впливу та діяли за підготовленою інструкцією. Також зловмисники користувалися програмою підміни телефонного номера, аби замаскувати свою діяльність. Клієнтські бази даних зловмисники скуповували у DarkNet", - повідомляють у поліції.

Фото: Пресслужба Нацполіції

Фото: Пресслужба Нацполіції

Сфера "діяльності" затриманих поширювалася на територію пострадянських країн.

За попередньою інформацією, отримані в незаконний спосіб кошти переказували на електронні гаманці, картки підконтрольних осіб, а також переводили у криптовалюту.

4 лютого, правоохоронці провели спецоперацію, до якої залучили понад сотню співробітників Департаментів стратегічних розслідувань, кіберполіції, карного розшуку Національної поліції, Офісу Генерального прокурора та спецпризначенців поліції Києва. 

Поліцейські встановлюють організаторів та учасників злочинної діяльності, коло постраждалих і суму завданих збитків.

Попередня кваліфікація кримінального провадження, повідомляють у Нацполіції, - частина 4 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 4 лютого правоохоронці затримали трьох зловмисників, які вчинили розбійний напад у столиці.

1 лютого в Києві співробітники Нацполіції ліквідували банду, яка займалася залякуванням, викраденням людей і вимаганням грошей.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також