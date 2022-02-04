Вихідними потепліє у всіх областях України

У суботу температура буде значно відрізнятися у різних регіонах.

У суботу, 5 лютого частині областей України прогнозують потепління. Про це повідомив Український гідрометеоцентр.

На погодні умови впливатимуть атмосферні фронти північного циклону “QUEENA”, які рухатимуться з заходу на схід і принесуть хмарну, вологу та трохи вітряну погоду.

Температура завтра буде значно відрізнятися у різних регіонах України.

У західних областях найближчої ночі вже активно розпочнеться процес потепління, завтра вдень потроху теплішатиме і по всьому Правобережжі України.

На сході та північному сході ще затримаються морози, але у неділю потепління вже охопить всі області.

У суботу у західних, північних та більшості центральних областей невеликий сніг, вдень місцями з дощем, на решті території без істотних опадів.

Вітер переважно південно-західний (на сході країни - північно-західний), 5-10 м/с, у західних областях місцями пориви 15-18 м/с.

Температура в західних областях вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла; у східних та північно-східних областях вночі 7-12° морозу, вдень 0-5° морозу; на решті території вночі 4-9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Одещині 3-8° тепла.

У Київській області невеликий сніг, вдень подекуди з дощем.

Температура по області вночі 4-9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 6-8° морозу, вдень 0-2° тепла.