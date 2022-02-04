Сьогодні сервіс електронних петицій не працюватиме протягом частини дня

Сьогодні, 4 лютого протягом кількох годин не працюватиме Сервіс електронних петицій.

Про це повідомили у КМДА.

Із 18:00 до 20:00 на Сервісі будуть проводитись технічні роботи і сайт буде недоступний для відвідувачів.

Роботи проведуть згідно зі змінами "до Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій, затверджене рішенням Київської міської ради від 10.06.2021”, повідомили у комунальному підприємстві “ГІОЦ”.

Нагадаємо, Київська міська рада на пленарному засіданні 10 червня зменшила кількість підписів, необхідних для підтримки електронних петицій, з 10 тисяч до 6 тисяч. Час для голосування зменшено з 90 до 60 днів.

Прохідний бар'єр тепер відповідає 0,2% кількості населення міста.

Згідно зі змінами у положенні, буде передбачено авторизацію громадян через офіційний вебсайт Київської міської ради, через картку киянина, "Bank-ID", "Mobile-ID", за допомогою електронного цифрового підпису. Планується, що у майбутньому голосувати можна буде і через додаток "Дія".