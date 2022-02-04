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На Донеччині чоловіку повідомили про підозру у вбивстві 3-річної дитини

Досудове розслідування встановило, що він забив хлопчика до смерті руками.

На Донеччині чоловіку повідомили про підозру у вбивстві 3-річної дитини
Фото: glavcom.ua

У Донецькій області чоловікові оголосили про підозру у вбивстві 3-річної дитини. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Досудове розслідування встановило, що у січні 2022 року мешканець Курахове перебував вдома зі своєю співмешканкою і трьома малолітніми дітьми. 

Вночі він взяв за руки 3-річного хлопчика, який з народження не міг самостійно рухатись, і став примушувати його ходити. 

Дитина почала плакати, після чого підозрюваний побив її руками, спричинивши численні тілесні ушкодження, від яких хлопчик помер.

Вранці чоловік поклав тіло дитини у сумку, відніс до покинутої ділянки садового товариства за 2 кілометри від будинку, де закопав.

Про зникнення одного з онуків правоохоронців повідомила його бабуся.

Чоловіка викрили та затримали за статтею 208 КПК України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Наразі судово-медичною експертизою встановлено, що хлопчик помер внаслідок тупої травми голови з крововиливом під тверду мозкову оболонку.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Запорізькій області двох чоловіків судитимуть за вбивство 11-річного хлопчика, хлопчика били та утримували у підвалі впродовж 2-х тижнів. 

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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