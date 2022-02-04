На Донбасі окупанти другу добу дотримуються режиму припинення вогню

У зоні бойових дій на Донбасі другу добу не фіксують порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів.

Про це пресцентр операції Об’єднаних сил повідомив у ранковому зведенні.

"Упродовж минулої доби, 3 лютого, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", – сказано в повідомленні.

У штабі ООС зазначають, що українські війські контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, у середу, 2 лютого, російські найманці чотири рази порушили режим тиші на Донбасі. Зокрема на Донеччині окупанти обстріляли КПВВ "Гнутове". Для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, вони застосували безпілотник, з якого скинули постріл ВОГ-17.